Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов отреагировал на видео нападающего «Рубина» Ивана Игнатьева, опубликованное им ранее в Instagram. На нем российский футболист отдыхает на Мальдивах и танцует с бутылкой в руке, отмечая свое 22-летие.

«Да, пиво можно выпить в отпуске, но зачем выкладывать? Мне это непонятно. Нас мой взгляд, этого делать не надо. Еще какой-то нелепый танец с пивом... Мне кажется, это не совсем правильно.

Пока Ване будет тяжело в «Рубине», потому что в команде есть Деспотович. Может, Игнатьеву стоит поменять команду. Я его не вижу в «Рубине», — сказал Шалимов в комментарии «СЭ».

В текущем сезоне Игнатьев провел 15 матчей за казанцев, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

(Владислав Флегонтов)