Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук в разговоре с «СЭ» выразил свои соболезнования в связи со смертью экс-футболиста ЦСКА и молодежной сборной России Сергея Родина.

«Хороший парень, очень талантливый, но он не реализовал свои возможности. То, что он умел делать, многие не умели. Его немножко сгубило то, что он поверил в себя очень рано и думал, что можно на одном таланте, как говорится, выехать, а нужно еще пахать. Вот ему этого не хватило. Жалко, что он не реализовал себя в полной мере. Но как человек, парень был очень хорошим», — сказал Орещук.

(Екатерина Звенигородская)