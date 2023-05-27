«Оренбург» — «Зенит»: второй гол гостей забит с нарушением

На 90+5-й минуте матча 28-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Зенит» (2:2) арбитр Алексей Сухой пропустил нарушение правил со стороны игрока гостей, начавшего атаку, в результате которой команда Сергея Семака сравняла счет.

На половине поля сине-бело-голубых произошел фол на одном из зенитовцев. Судья его зафиксировал и назначил штрафной удар. Мяч откатился к другому футболисту гостей. Он не стал подходить к тому месту, где случилось нарушение правил, а ввел мяч в игру с другой точки поля.

Скриншот трансляции матча «Оренбург» — «Зенит».

Скриншот трансляции матча «Оренбург» — «Зенит».

При этом, по данным «СЭ», Сухой не обратил внимания на то, что перед тем как произвести удар, этот зенитовец коснулся мяча рукой и тот пришел в движение. То есть штрафной был выполнен не по неподвижному мячу. Это заметили судейские руководители и после игры предъявили арбитру претензии.