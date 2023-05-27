Кавазашвили заявил, что Дзюба оживил «Локомотив»

Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили рассказал, кто из игроков РПЛ смог удивить его в этом сезоне.

«Я не буду говорить о молодых талантливых ребятах. В этом сезоне меня удивил Дзюба. Тем, что на нем все поставили крест, а он оживил «Локомотив», — приводит слова Кавазашвили Metaratings.ru.

34-летний нападающий перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года, провел 11 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.