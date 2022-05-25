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Сегодня, 19:41

«Оренбург» — «Уфа»: видео всех голов

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«Оренбург» и «Уфа» сыграли вничью со счетом 2:2 в первом стыковом матче за право играть в РПЛ в следующем сезоне. Ответная игра пройдет в субботу, 28 мая.

19-я минута. Агаларов — с пенальти — 0:1

62-я минута. Камилов — с пенальти — 0:2

70-я минута. Гойкович — 1:2

84-я минута. Малых — 2:2

Россия. Стыковые матчи. Переходные матчи
25 мая, 17:30. Газовик (Оренбург)
Оренбург
2:2
Уфа
Голы
Агаларов, 19 (0:1), Камилов, 62 (0:2), Гойкович, 70 (1:2), Малых, 84 (2:2)
Оренбург
Гошев Полуяхтов (Титков, 64) Малых Гойкович Ойеволе Аюпов Ковалев (Прудников, 78) Эктов Капленко (Хотулев, 90+5) Обухов (Сычевой, 63) Фамейе
Уфа
Чичкан Плиев Никитин Йокич (Сухов, 56) Журавлев Фищенко Кабутов (Голубев, 55) Мрзляк (Емельянов, 90) Камилов Агаларов (Ортис, 56) Касинтура (Жамалетдинов, 77)
Предупреждения
Малых 65’, Титков 66’, Сычевой 79’  -  Касинтура 31’, Мрзляк 73’, Журавлев 83’
Удаления
Ойеволе 90+4’
Судьи
Безбородов (Санкт-Петербург) Мухтаров (Петрозаводск) Ермаков (Санкт-Петербург)
ВАР
Мешков (Дмитров) Мосякин (Москва)

ФК Оренбург
ФК Уфа
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

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Краснодар

 15 1 0
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