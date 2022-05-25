«Оренбург» — «Уфа»: видео всех голов

«Оренбург» и «Уфа» сыграли вничью со счетом 2:2 в первом стыковом матче за право играть в РПЛ в следующем сезоне. Ответная игра пройдет в субботу, 28 мая.

19-я минута. Агаларов — с пенальти — 0:1

62-я минута. Камилов — с пенальти — 0:2

70-я минута. Гойкович — 1:2

84-я минута. Малых — 2:2