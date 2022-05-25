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В «Оренбурге» прокомментировали ничью с «Уфой»: «Мы не довольны результатом, но впереди еще одна игра»

В «Оренбурге» прокомментировали ничью с «Уфой»
Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал ничью команды в стыковом матче с «Уфой» за право выступать в следующем сезоне в Тинькофф РПЛ (2:2).

«Там полоскали премьер-Лигу 90 минут. 2 пенальти, удаление. Конечно, мы не довольны результатом, но ничего, впереди еще одна игра. Нет, вопросов к судейству нет. Впереди еще одна игра против «Уфы». Сейчас надо восстановиться и ехать играть в Уфу», — сказал Андреев «СЭ».

Ответный матч между командами пройдет 28 мая на домашнем поле «Уфы».

Напомним, что в другом стыковом матче «СКА-Хабаровск» переиграл с минимальным счетом «Химки» — 1:0. Ответная игра также состоится 28 мая.

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3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
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 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
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 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
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12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
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 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
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 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
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Динамо – Сочи
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Краснодар – Ахмат
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21.05 17:00
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21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
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Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
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 2 : 1
21.05 17:00
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Краснодар

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