В «Оренбурге» прокомментировали ничью с «Уфой»: «Мы не довольны результатом, но впереди еще одна игра»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал ничью команды в стыковом матче с «Уфой» за право выступать в следующем сезоне в Тинькофф РПЛ (2:2).

«Там полоскали премьер-Лигу 90 минут. 2 пенальти, удаление. Конечно, мы не довольны результатом, но ничего, впереди еще одна игра. Нет, вопросов к судейству нет. Впереди еще одна игра против «Уфы». Сейчас надо восстановиться и ехать играть в Уфу», — сказал Андреев «СЭ».

Ответный матч между командами пройдет 28 мая на домашнем поле «Уфы».

Напомним, что в другом стыковом матче «СКА-Хабаровск» переиграл с минимальным счетом «Химки» — 1:0. Ответная игра также состоится 28 мая.