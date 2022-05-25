Дзюба обратился к Оздоеву: «Зенит» теряет костяк и хребет в твоем лице»

Экс-нападающий «Зенита» Артем Дзюба обратился к полузащитнику Магомеду Оздоеву, покинувшему питерскую команду. Дзюба написал бывшему партнеру прощальные пожелания.

«Удачи тебе, мой друг. Ты боец по жизни. И я никогда не забуду, как ты повел за собой команду с «Краснодаром» дома. Когда я не забил пенальти, а ты поддержал и сделал две голевые передачи. Тот матч был твоим полностью. Надеюсь, еще поиграем вместе.

Вместе мы добывали славные победы. Проигрывали тоже вместе.

«Зенит» теряет костяк и хребет в твоем лице», — написал Дзюба в социальных сетях.