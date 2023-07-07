Агент Гарре заявил, что по футболисту пока нет предложений

Футбольный агент Эмилио Чемпион заявил, что переход Бенхамина Гарре в другой клуб не обсуждается.

«В данный момент по Бенхамину у нас нет ни одного предложения», — приводит слова Чемпиона «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 22-летний аргентинец провел за «Крылья Советов» 18 матчей, забил три мяча и отдал две результативные передачи.