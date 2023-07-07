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Сегодня, 18:53

Агент Гарре заявил, что по футболисту пока нет предложений

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Эмилио Чемпион заявил, что переход Бенхамина Гарре в другой клуб не обсуждается.

«В данный момент по Бенхамину у нас нет ни одного предложения», — приводит слова Чемпиона «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 22-летний аргентинец провел за «Крылья Советов» 18 матчей, забил три мяча и отдал две результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-garre-v-danny-j-moment-po-benhaminu-net-ni-odnogo-predlozheniya/
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
Бенхамин Гарре
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