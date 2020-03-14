РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Оренбург» — «Спартак»: правильно ли засчитан гол красно-белых?

15:37
Момент матча «Оренбург» — «Спартак».
Момент матча «Оренбург» — «Спартак».
Теги:

На 44-й минуте матча 22-го тура Тинькофф чемпионата России «Оренбург» — «Спартак» правильно поступил арбитр Василий Казарцев, засчитав гол Эсекиэля Понсе.

В момент передачи Александра Соболева автор гола не находился за линией офсайда. Ближе, чем он, к линии ворот располагался Тимур Аюпов. Первый ассистент Егор Болховитин верно не зафиксировал положение «вне игры». (Александр Бобров)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
8
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 22-й тур. «Ростов» — «Локомотив» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир