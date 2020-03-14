На 44-й минуте матча 22-го тура Тинькофф чемпионата России «Оренбург» — «Спартак» правильно поступил арбитр Василий Казарцев, засчитав гол Эсекиэля Понсе.

В момент передачи Александра Соболева автор гола не находился за линией офсайда. Ближе, чем он, к линии ворот располагался Тимур Аюпов. Первый ассистент Егор Болховитин верно не зафиксировал положение «вне игры». (Александр Бобров)