Экс-игрок «Спартака» Деменко считает, что «Динамо» играло интереснее в матче РПЛ

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко поделился мнением о матче с «Динамо» (2:1) в 23-м туре РПЛ.

«Динамо» выглядело лучше «Спартака». Если не принимать во внимание ошибки Лещука, то у спартаковцев было очень мало голевых моментов. Но, тем не менее, ребята, даже проигрывая, старались и бились до конца. Так что на ничью они, наверное, наиграли. Однако динамовцы несомненно показали более интересный футбол», — цитирует Деменко Vprognoze.ru.

«Динамо» с 38 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Лидером РПЛ является «Зенит», у которого 44 очка. На второй позиции располагается «Краснодар» с 43 баллами. «Спартак» с 35 очками — на шестой строчке.