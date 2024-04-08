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Экс-игрок «Спартака» Деменко считает, что «Динамо» играло интереснее в матче РПЛ

Руслан Минаев
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Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко поделился мнением о матче с «Динамо» (2:1) в 23-м туре РПЛ.

«Динамо» выглядело лучше «Спартака». Если не принимать во внимание ошибки Лещука, то у спартаковцев было очень мало голевых моментов. Но, тем не менее, ребята, даже проигрывая, старались и бились до конца. Так что на ничью они, наверное, наиграли. Однако динамовцы несомненно показали более интересный футбол», — цитирует Деменко Vprognoze.ru.

«Динамо» с 38 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Лидером РПЛ является «Зенит», у которого 44 очка. На второй позиции располагается «Краснодар» с 43 баллами. «Спартак» с 35 очками — на шестой строчке.

Источник: Vprognoze.ru
Максим Деменко
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
14
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 1 : 2
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
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Ростов – Сочи
 2 : 2
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 4 : 1
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 1 : 0
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 2
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 1 : 2
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Оренбург – Рубин
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