"Оренбург" – "Ростов": второй гол хозяев засчитан ошибочно

На 60-й минуте матча 24-го тура чемпионата России "Оренбург" – "Ростов" ошиблась бригада Михаила Вилкова, засчитав взятие ворот гостей.

В момент передачи Ойеволе Деспотович находился за линией офсайда и активно участвовал в игре, мешая соперникам. Затем мяч отлетел к Галаджану, и он забил второй гол оренбуржцев.

Первому ассистенту Андрею Глоту следовало зафиксировать положение "вне игры" у Деспотовича, а Вилкову – отменить гол. Но они этого не сделали. В отличие от момента спустя две минуты, когда был правильно не засчитан гол ростовчан. (Александр Бобров)

20 апреля. Оренбург. Эпизод с забитым мячом игрока "Оренбурга" Артемом Галаджаном.

20 апреля. Оренбург. Эпизод с забитым мячом игрока "Оренбурга" Артемом Галаджаном.