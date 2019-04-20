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"Оренбург" – "Ростов": второй гол хозяев засчитан ошибочно

20 апреля. Оренбург. Эпизод с забитым мячом игрока "Оренбурга" Артемом Галаджаном. 20 апреля. Оренбург. Эпизод с забитым мячом игрока "Оренбурга" Артемом Галаджаном. 20 апреля. Оренбург. Эпизод с забитым мячом игрока "Оренбурга" Артемом Галаджаном.
20 апреля. Оренбург. Эпизод с забитым мячом игрока "Оренбурга" Артемом Галаджаном.
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На 60-й минуте матча 24-го тура чемпионата России "Оренбург""Ростов" ошиблась бригада Михаила Вилкова, засчитав взятие ворот гостей.

В момент передачи Ойеволе Деспотович находился за линией офсайда и активно участвовал в игре, мешая соперникам. Затем мяч отлетел к Галаджану, и он забил второй гол оренбуржцев.

Первому ассистенту Андрею Глоту следовало зафиксировать положение "вне игры" у Деспотовича, а Вилкову – отменить гол. Но они этого не сделали. В отличие от момента спустя две минуты, когда был правильно не засчитан гол ростовчан. (Александр Бобров)

20 апреля. Оренбург. Эпизод с забитым мячом игрока "Оренбурга" Артемом Галаджаном.
20 апреля. Оренбург. Эпизод с забитым мячом игрока "Оренбурга" Артемом Галаджаном.
20 апреля. Оренбург. Эпизод с забитым мячом игрока "Оренбурга" Артемом Галаджаном.
20 апреля. Оренбург. Эпизод с забитым мячом игрока "Оренбурга" Артемом Галаджаном.
20 апреля. Оренбург. Эпизод с забитым мячом игрока "Оренбурга" Артемом Галаджаном.
20 апреля. Оренбург. Эпизод с забитым мячом игрока "Оренбурга" Артемом Галаджаном.
Оренбург - Ростов

 

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