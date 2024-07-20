«Оренбург» продал 7 тысяч билетов на игру со «Спартаком»
Матч 1-го тура чемпионата России между «Оренбургом» и «Спартаком» посетят не менее 7000 зрителей.
«На вчерашний день было реализовано около 7 тысяч билетов на матч со «Спартаком», — приводит Metaratings.ru слова представителя пресс-службы оренбургского клуба.
Игра пройдет 21 июля на стадионе «Газовик», который вмещает 10 046 зрителей. Начало встречи — в 17.30 по московскому времени.
В минувшем сезоне «Спартак» занял пятое место в чемпионате России. «Оренбург» финишировал на 12-й позиции в турнирной таблице РПЛ.
Источник: Metaratings.ru.
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|Зенит
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|1
|0
|0
|4-0
|3
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2
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
3
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
16
|Кр. Советов
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
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|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|3 : 2
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|0 : 4
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|1
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|1
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|2
|
|
Дмитрий Сергеев
Зенит
|1
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|0
|1
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|1
|0
|1
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|1
|0
|1
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