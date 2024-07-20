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Сегодня, 18:40

Асхабадзе об отставке тренеров в «Факеле»: «Если команда проигрывает пять раз подряд, то это уже звонок в колокол»

Алина Савинова
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Гендиректор «Факела» Роман Асхабадзе рассказал о причинах отставок тренеров в воронежском клубе.

«Сначала всегда есть результат. Если команда проигрывает одну игру, то, естественно, у нас ничего не происходит в кадровом плане. Нужно просто мобилизовать силы и идти дальше. Если такое происходит пять раз подряд, то это уже сигнал, звонок в колокол, который нужно проанализировать. Нужно садиться, смотреть и решать. Общаться со всеми сторонами. Мы же не говорим о том, что это спонтанные и эмоциональные решения, когда у нас меняются тренеры. Но есть факт: мы два сезона подряд сохраняем прописку в РПЛ. С учетом наших скромных возможностей это доказывает, что наши решения оказывались правильными», — приводят «Известия» слова Асхабадзе.

По ходу минувшего сезона «Факел» дважды сменил тренеров. Клуб начинал чемпионат под руководством Вадима Евсеева, а затем в команду тренировал Сергей Ташуев. В апреле «Факел» возглавил Игорь Черевченко.

Источник: Известия
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
Роман Асхабадзе
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
3
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
4
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
5
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
6
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
9
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
12
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
13
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
14
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
15
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
16
 Кр. Советов 1 0 0 1 0-4 0
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20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 3 : 2
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 0 : 4
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
22.07 20:00
Пари НН – Рубин
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