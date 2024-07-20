Асхабадзе об отставке тренеров в «Факеле»: «Если команда проигрывает пять раз подряд, то это уже звонок в колокол»

Гендиректор «Факела» Роман Асхабадзе рассказал о причинах отставок тренеров в воронежском клубе.

«Сначала всегда есть результат. Если команда проигрывает одну игру, то, естественно, у нас ничего не происходит в кадровом плане. Нужно просто мобилизовать силы и идти дальше. Если такое происходит пять раз подряд, то это уже сигнал, звонок в колокол, который нужно проанализировать. Нужно садиться, смотреть и решать. Общаться со всеми сторонами. Мы же не говорим о том, что это спонтанные и эмоциональные решения, когда у нас меняются тренеры. Но есть факт: мы два сезона подряд сохраняем прописку в РПЛ. С учетом наших скромных возможностей это доказывает, что наши решения оказывались правильными», — приводят «Известия» слова Асхабадзе.

По ходу минувшего сезона «Факел» дважды сменил тренеров. Клуб начинал чемпионат под руководством Вадима Евсеева, а затем в команду тренировал Сергей Ташуев. В апреле «Факел» возглавил Игорь Черевченко.