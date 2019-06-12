"Оренбург" прибыл в Австрию на первый сбор

"Оренбург" прибыл в Австрию, где пройдет первый предсезонный сбор команды. Об этом сообщает официальный Твиттер клуба.
ФК «Оренбург» прибыл в Австрию на первый предсезонный сбор#ФКОренбург #РПЛ #Футбол pic.twitter.com/khcrpVQnnf— ФК Оренбург (@fcorenburg) 12 июня 2019 г.
На первом сборе (с 12 по 23 июня) команда сыграет 18 июня с "ЧФР Клуж". "Оренбург" в прошедшем сезоне занял седьмое место в чемпионате России.
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