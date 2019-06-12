22:05 | Футбол — РПЛ

"Оренбург" прибыл в Австрию на первый сбор

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"Оренбург" прибыл в Австрию, где пройдет первый предсезонный сбор команды. Об этом сообщает официальный Твиттер клуба.

 

На первом сборе (с 12 по 23 июня) команда сыграет 18 июня с "ЧФР Клуж". "Оренбург" в прошедшем сезоне занял седьмое место в чемпионате России.

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https://twitter.com/fcorenburg/status/1138882281479778304

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