"Оренбург" прибыл в Австрию на первый сбор

"Оренбург" прибыл в Австрию, где пройдет первый предсезонный сбор команды. Об этом сообщает официальный Твиттер клуба.

На первом сборе (с 12 по 23 июня) команда сыграет 18 июня с "ЧФР Клуж". "Оренбург" в прошедшем сезоне занял седьмое место в чемпионате России.

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