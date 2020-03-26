«Оренбург» поздравил Кулишева с победой в матче «Кубка Надежды»

«Оренбург» в официальном Instagram поздравил форварда Артема Кулишева с победой в матче «Кубка Надежды».

В четвертьфинале онлайн-турнира Кулишев обыграл вратаря «Виннипега» Михаила Бердина.

— «Спорт-Экспресс» во время карантина проводит онлайн турнир по кибер-футболу среди спортсменов, — говорится в сообщении. — От нашей команды выступает Артем Кулишев, который сегодня в четвертьфинале разгромил вратаря Американской Хоккейной Лиги Михаила Бердина со счетом 5:0! В полуфинале Артем встретится с динамовцем Дмитрием Скопинцевым. Матч можно будет посмотреть в прямом эфире! Следите за нашими новостями.

В полуфинале Кулишев встретится с защитником «Динамо» Дмитрием Скопинцевым, который оказался сильнее полузащитника «Торпедо» Александра Орехова в матче «ПСЖ» — «Ювентус» (3:0).

На YouTube-канале «СЭ» пройдет прямая видеотрансляция встречи Бердин — Кулишев с комментариями ведущих. Итоги игрового дня мы подведем в студии.