«Оренбург» планирует приобрести полузащитника «Славии-Мозырь» Дроса

«Оренбург» хочет приобрести полузащитника белорусского клуба «Славия-Мозырь» и футболиста сборной Молдавии Кристиана Дроса.

По информации Metaratings.ru, «Оренбург» и «Славия-Мозырь» активно ведут переговоры по трансферу Дроса. Белорусский клуб хочет получить за игрока сборной Молдавии 150-200 тысяч долларов, но «Оренбург» пытается снизить цену.

24-летний опорный полузащитник провел в текущем сезоне во всех турнирах 11 матчей за белорусский клуб и забил 1 гол. «Славия-Мозырь» занимает 9-е место в белорусской высшей лиге, набрав 14 очков в 10 турах.

«Оренбург» в прошедшем сезоне обыграл в стыковых матчах «Уфу» по сумме двух встреч (2:2, 2:1) и вышел в Тинькофф РПЛ.