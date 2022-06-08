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«Оренбург» планирует приобрести полузащитника «Славии-Мозырь» Дроса

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«Оренбург» хочет приобрести полузащитника белорусского клуба «Славия-Мозырь» и футболиста сборной Молдавии Кристиана Дроса.

По информации Metaratings.ru, «Оренбург» и «Славия-Мозырь» активно ведут переговоры по трансферу Дроса. Белорусский клуб хочет получить за игрока сборной Молдавии 150-200 тысяч долларов, но «Оренбург» пытается снизить цену.

24-летний опорный полузащитник провел в текущем сезоне во всех турнирах 11 матчей за белорусский клуб и забил 1 гол. «Славия-Мозырь» занимает 9-е место в белорусской высшей лиге, набрав 14 очков в 10 турах.

«Оренбург» в прошедшем сезоне обыграл в стыковых матчах «Уфу» по сумме двух встреч (2:2, 2:1) и вышел в Тинькофф РПЛ.

Источник: https://metaratings.ru/news/orenburg-natselilsya-na-igroka-sbornoy-moldavii-1284945/
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