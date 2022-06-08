Песьяков считает, что давление болельщиков влияет на стабильность «Спартака»

Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков в интервью «СЭ» рассказал, что мешает «Спартаку» стабильно играть.

— Вы сказали, что запомнили победу над «Спартаком» — для вас это всегда особое событие?

— Меня постоянно спрашивают, является ли для меня «Спартак» принципиальным соперником. Я бы сказал, что сейчас уже нет. Но когда приезжает «Спартак», его сопровождают 20 тысяч болельщиков из разных регионов. Мы даже обсуждали это с ребятами в команде: у них нет ощущения, что «Спартак» — какое-то зло, но так получается, что давление болельщиков становится одним из факторов, который не только помогает, но и мешает. «Спартак» будто становится заложником ситуации и попадает под дополнительное давление, которое влияет на стабильность команды.

— После матча Карпин сказал: «Спартак» жалуется на судейство, но не может обыграть «мальчишек».

— На мой взгляд, все эпизоды были трактованы верно. Но вообще, всегда лучше начинать с себя [вместо того, чтобы жаловаться на судей]. Я, например, не люблю обсуждать вратарские ошибки — потому что можно набрать в YouTube «Сергей Песьяков», а после посидеть и посмеяться с друзьями.

В матче 26-го тура Тинькофф РПЛ «Ростов» победил «Спартак» со счетом 3:2.

Полное интервью Сергея Песьякова «СЭ» читайте здесь