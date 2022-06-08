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Песьяков считает, что давление болельщиков влияет на стабильность «Спартака»

Екатерина Звенигородская
,  
Мария Куцубеева
Читать «СЭ» в
Валерий Карпин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков в интервью «СЭ» рассказал, что мешает «Спартаку» стабильно играть.

— Вы сказали, что запомнили победу над «Спартаком» — для вас это всегда особое событие?

— Меня постоянно спрашивают, является ли для меня «Спартак» принципиальным соперником. Я бы сказал, что сейчас уже нет. Но когда приезжает «Спартак», его сопровождают 20 тысяч болельщиков из разных регионов. Мы даже обсуждали это с ребятами в команде: у них нет ощущения, что «Спартак» — какое-то зло, но так получается, что давление болельщиков становится одним из факторов, который не только помогает, но и мешает. «Спартак» будто становится заложником ситуации и попадает под дополнительное давление, которое влияет на стабильность команды.

— После матча Карпин сказал: «Спартак» жалуется на судейство, но не может обыграть «мальчишек».

— На мой взгляд, все эпизоды были трактованы верно. Но вообще, всегда лучше начинать с себя [вместо того, чтобы жаловаться на судей]. Я, например, не люблю обсуждать вратарские ошибки — потому что можно набрать в YouTube «Сергей Песьяков», а после посидеть и посмеяться с друзьями.

В матче 26-го тура Тинькофф РПЛ «Ростов» победил «Спартак» со счетом 3:2.

Полное интервью Сергея Песьякова «СЭ» читайте здесь

Валерий Карпин
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2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
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21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
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Краснодар

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