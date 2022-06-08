Песьяков рассказал, что не получилось у Семина в «Ростове»

Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков в интервью «СЭ» рассказал, почему у Юрия Семина не получилось добиться результата с командой.

— В августе Карпина сменил Юрий Семин, которого вы знали еще по работе в «Анжи».

— Как по мне, [с тех пор] ничего не изменилось — у Юрия Палыча та же система работы, проверенная не одним поколением. Это тренер, который заточен на борьбу. Он любит, когда его команда бьется от первой и до последней минуты.

— Почему у него не получилось в «Ростове»?

— В первую очередь не пошло в плане результата: команда падала все ниже и ниже. Где-то не хватило везения. Сложно оценивать его работу, да и некорректно с моей стороны.

Последним местом работы Юрия Семина стал «Ростов». Российский специалист возглавлял клуб чуть меньше двух месяцев. При Семине «Ростов» сыграл семь матчей, в которых одержал одну победу.

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