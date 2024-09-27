Матч «Рубин» — «Динамо» Москва в 12-м туре РПЛ пройдет в Нижнем Новгороде

Матч «Рубин» — «Динамо» Москва в 12-м туре РПЛ пройдет в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба чемпионата.

«В связи с проведением в Казани Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества и встречи глав государств объединения БРИКС, которые пройдут в период с 22 по 24 октября, в городе будет задействовано большое количество инфраструктуры при подготовке мероприятия», — говорится в заявлении в Telegram-канале РПЛ.

Матч на стадионе «Нижний Новгород» состоится 20 октября. Начало — в 19.00 мск.