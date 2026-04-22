«Оренбург» — «Пари НН»: прямая трансляция матча РПЛ

«Оренбург» и «Пари НН» сыграют в чемпионате России 22 апреля

«Оренбург» и «Пари НН» сыграют в 26-м туре РПЛ в среду, 22 апреля. Матч в Оренбурге на стадионе «Газовик» начнется в 17.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 26-й тур.

22 апреля, 17:30. Газовик (Оренбург)

Ключевые события и результат игры «Оренбург» — «Пари НН» вы можете также изучать в матч-центре на нашем сайте и ленте новостей.

Игру «Оренбург» — «Пари НН» в прямом эфире покажут телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Эфир начнется в 17.25 мск, за 5 минут до игры.

В 25 турах чемпионата России «Оренбург» набрал 20 очкв и занимал 15-е место, у «Пари НН» — 22 очка и 14-я строчка в таблице.

Предыдущим соперником оренбуржцев был «Локомотив» (1:0), а нижегородцы сыграли вничью с московским «Динамо» (1:1).

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