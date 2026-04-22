«Крылья Советов» установили антирекорд по поражениям в гостевых матчах в РПЛ

В матче 26-го тура РПЛ «Сочи» дома одержал победу над «Крыльями Советов» — 2:1.

Для самарского клуба это поражение стало 10-м подряд в гостевых матчах чемпионата России. Как сообщает Opta Sports, это абсолютный антирекорд «Крыльев Советов» в РПЛ.

По данным источника, в XXI веке антирекордная серия была хуже только у тульского «Арсенала» в сезоне-2020/2021 (11 матчей).

После 26 туров «Крылья Советов» занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. 25 апреля команда сыграет дома с «Локомотивом».