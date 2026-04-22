Челестини: «Соглашаемся с критикой, потому что ЦСКА не очень хорошо выступает»
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини после ничьей с «Ростовом» (1:1) в матче 26-го тура чемпионата России согласился с критикой в адрес команды.
«Тот, кто сдастся и опустит руки, у меня не будет играть. Мы соглашаемся с критикой, потому что не очень хорошо выступаем. Раньше получали похвалу, сейчас соглашаемся с критикой. В футболе не все так просто и однозначно, нужно быть готовым и продолжать бороться, когда наступают плохие времена. Каждый день мы ломаем голову, находим слова, чтобы понимать динамику. Я не понимаю русский язык, но до меня доносится много всего. Осторожнее с инсайдами, инсайдерская информация мне не нравится. Если хотите инсайд, спрашивайте, я отвечу. Искать другие моменты, которых нет, не надо.
Сейчас нужно бороться и перебарывать. Жестко, но нужно идти, не всегда можно ловить волну. Есть сложные моменты в раздевалке, но это футбол, нужно идти дальше, иметь храбрость. Все вместе, надеюсь, сумеем поднять над головой кубок и закончить хорошо [сезон] в лиге. Мы каждый день работаем над этим. Но давайте не гнаться за тем, чего не существует», — цитирует ТАСС Челестини.
ЦСКА набрал 44 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» с 27 очками располагается на 10-й строчке.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|13
|9
|1
|3
|21-12
|28
|
2
|Зенит
|12
|9
|0
|3
|27-13
|27
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|5
|1
|21-12
|26
|
4
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|25-10
|26
|
5
|Краснодар
|13
|6
|5
|2
|21-16
|23
|
6
|Ростов
|13
|5
|3
|5
|16-17
|18
|
7
|Балтика
|13
|4
|5
|4
|17-14
|17
|
8
|Оренбург
|13
|3
|8
|2
|14-12
|17
|
9
|Крылья Советов
|12
|3
|6
|3
|17-17
|15
|
10
|Рубин
|13
|3
|6
|4
|13-18
|15
|
11
|Динамо Мх
|13
|4
|1
|8
|16-26
|13
|
12
|Родина
|13
|3
|3
|7
|15-28
|12
|
13
|Акрон
|13
|2
|6
|5
|16-23
|12
|
14
|Локомотив
|13
|2
|5
|6
|16-20
|11
|
15
|Ахмат
|13
|2
|5
|6
|15-19
|11
|
16
|Факел
|13
|1
|3
|9
|8-21
|6
|31.10
|15:15
|Рубин – Факел
|1 : 0
|31.10
|17:30
|Динамо – Ахмат
|2 : 0
|31.10
|19:45
|Родина – Краснодар
|2 : 1
|1.11
|13:00
|Оренбург – ЦСКА
|0 : 0
|1.11
|15:15
|Динамо Мх – Ростов
|0 : 3
|1.11
|17:30
|Балтика – Акрон
|2 : 1
|1.11
|19:45
|Локомотив – Спартак
|0 : 4
|2.11
|18:00
|Крылья Советов – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|11
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|12
|1
|3
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1