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Челестини: «Соглашаемся с критикой, потому что ЦСКА не очень хорошо выступает»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини после ничьей с «Ростовом» (1:1) в матче 26-го тура чемпионата России согласился с критикой в адрес команды.

«Тот, кто сдастся и опустит руки, у меня не будет играть. Мы соглашаемся с критикой, потому что не очень хорошо выступаем. Раньше получали похвалу, сейчас соглашаемся с критикой. В футболе не все так просто и однозначно, нужно быть готовым и продолжать бороться, когда наступают плохие времена. Каждый день мы ломаем голову, находим слова, чтобы понимать динамику. Я не понимаю русский язык, но до меня доносится много всего. Осторожнее с инсайдами, инсайдерская информация мне не нравится. Если хотите инсайд, спрашивайте, я отвечу. Искать другие моменты, которых нет, не надо.

Сейчас нужно бороться и перебарывать. Жестко, но нужно идти, не всегда можно ловить волну. Есть сложные моменты в раздевалке, но это футбол, нужно идти дальше, иметь храбрость. Все вместе, надеюсь, сумеем поднять над головой кубок и закончить хорошо [сезон] в лиге. Мы каждый день работаем над этим. Но давайте не гнаться за тем, чего не существует», — цитирует ТАСС Челестини.

ЦСКА набрал 44 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» с 27 очками располагается на 10-й строчке.

ЦСКА сыграл вничью с &laquo;Ростовом&raquo;&nbsp;&mdash; 1:1. 26-й тур РПЛ.ЦСКА может забыть о медалях. Два очка в трех матчах с командами из нижней части таблицы — катастрофа

Источник: ТАСС
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Фабио Челестини
Футбол
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
2
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА 0 : 0
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов 0 : 3
1.11 17:30 Балтика – Акрон 2 : 1
1.11 19:45 Локомотив – Спартак 0 : 4
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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