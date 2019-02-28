"Оренбург" опроверг информацию о скором увольнении главного тренера Федотова

Член попечительского совета "Оренбурга" Василий Столыпин прокомментировал информацию о том, что главный тренер команды Владимир Федотов может быть уволен.

Ранее СМИ сообщили о конфликте между новым советником президента оренбуржцев Марко Трабукки с предыдущим менеджментом клуба. Якобы цель Трабукки – отставка Федотова и назначение Нунцио Дзаветтьери, который сейчас возглавляет юрмальский "Спартак".

– Федотову грозит увольнение? – вопрос Столыпину.

– Откуда берется такая информация? Успокойтесь, ничего этого нет и не будет.

Федотов возглавляет "Оренбург" с августа 2017 года, при нем клуб вернулся из ФНЛ в премьер-лигу. "Оренбург", набравший 22 очка после 16 игр, занимает 10-е место в чемпионате России. (Иван Торопцев)