«Оренбург» обыграл «Уфу» и одержал первую победу в сезоне

«Оренбург» обыграл «Уфу» со счетом 2:1 в матче 8-го тура чемпионата России. Для гостей это первая победа в этом сезоне — команда набрала пять очков и поднялась на 14-е место в турнирной таблице. У «Уфы» прервалась двухматчевая серия побед.

В составе победителей по мячу забили Джордже Деспотович и Георгий Зотов. У хозяев поля отличился Вячеслав Кротов. Отметим, что это первый гол футболиста с сентября 2018 года.

Команды часть матча играли в меньшинстве: у уфимцев был удален Александр Пуцко, у гостей — Виталий Шахов.

Чемпионат России

Премьер-лига

8-й тур

«Уфа» — «Оренбург» — 1:2 (0:1)

Голы: Деспотович, 40 — с пенальти (0:1). Зотов, 66 (0:2). Кротов, 68 (1:2).

«Уфа»: Беленов, Сухов, Неделчару, Пуцко, Табидзе, Йокич, Гиоргобиани (Кротов, 60), Карп, Фомин, Емельянов (Тилль, 60), Бизяк (Алиев, 72).

«Оренбург»: Климович, Малых, Шахов, Аюпов, Терехов, Зотов (С.Козлов, 71), Мишкич, Афонин, Шкофлек, Деспотович, Фамейе (Сиваков, 62).

Предупреждения: Карп, 3. Шахов, 22. Пуцко, 39. Аюпов, 44. Афонин, 90.

Удаления: Пуцко, 45+1 (грубая игра, вторая ж.к.). Шахов, 53 (срыв атаки, вторая ж.к.).

Судьи: Панин (Дмитров). Аверьянов (Москва), Петросян (Бронницы).

31 августа. Уфа. Стадион «Нефтяник».

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