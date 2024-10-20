«Оренбург» встретится с «Крыльями Советов» в рамках 12-го тура чемпионата России в воскресенье, 20 октября. Матч пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге и начнется в 16.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Оренбург» — «Крылья Советов» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажут бесплатно на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также матчи РПЛ из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

По итогам 11 туров премьер-лиги оренбургский клуб набрал семь очков и занимает 15-е место в турнирной таблице. Команда Игоря Осинькина с 11-ю баллами идет на 12-й строчке чемпионата.

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