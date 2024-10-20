Юран о матче «Спартак» — «Краснодар»: «Абена? Ну не может центральный защитник так мяч обрабатывать!»
Известный тренер, бывший форвард «Спартака» Сергей Юран в интервью «СЭ» прокомментировал крупное домашнее поражении красно-белых от «Краснодара» (0:3) в 12-м туре РПЛ.
— Как говорится, счет на табло. Все по делу. «Краснодар» здорово отыграл первый тайм, забил два мяча, создав себе серьезный задел. А после перерыва гости уже действовали по счету, да еще и смогли увеличить преимущество. Красно-белые немного встрепенулись во второй половине встречи, но команда Мусаева была объективно сегодня сильнее. Безоговорочная победа «быков».
— Не считаете, что Станкович сам себя перехитрил, решив сыграть в три центральных защитника?
— Знаете, можно провести некоторые параллели между этой игрой «Спартака» и дерби с «Локомотивом». Соперники очень качественно разобрали красно-белых, домашнее задание выполнили на пять с плюсом. А вот к «Спартаку» есть большие вопросы по подготовке к этому поединку. Неудовлетворительно все как-то... «Краснодар» все контролировал. Где нужно было — чуть взвинчивал темп, прибавлял, потом успокаивал игру. Возможно, вы правы: Станкович сам себя перехитрил этой схемой. Вышли в три центральных защитника, но пропустили два еще в первом тайме... Довольно звонкая пощечина от «Краснодара». Так играть на своем стадионе при своих болельщиках ну никак нельзя!
— Не показалось, что гости как-то уж очень легко забивали свои мячи? Что делал в эпизоде с голом Ленини Умяров?
— Там не только к нему вопросы, но и к центральному защитнику Абене. Зачем же он позволил краснодарцу войти в штрафную и пробить? Наоборот — надо было с ним сближаться, сокращать расстояние. Суринамец просто облегчил Ленини задачу, который все здорово исполнил, показал свое мастерство. Но ему, получается, помог защитник москвичей.
— Что скажете о голе Виктора Са?
— Опять приходится говорить об ошибке Абены. Ну не может центральный защитник так играть, так обрабатывать мяч!
— Так зачем же «Спартак» его приобретал?
— Пока этот вопрос без ответа. Сложно сказать. Такие ошибки... На данный момент это, конечно, не защитник для решения высоких задач. Можно ли кого-то выделить в составе красно-белых по этому матчу? Да, пожалуй, нет. При таком-то счете... Да, во втором тайме хозяева сыграли чуть острее, но и «Краснодар» уже где-то перестраховался, имея такое преимущество.
После 12 матчей «Спартак» с 19 очками занимает шестое место в РПЛ. «Краснодар» (30 очков) лидирует в турнирной таблице.
Полностью интервью Сергея Юрана читайте на сайте «СЭ».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|12
|9
|3
|0
|25-5
|30
|
2
|Зенит
|12
|9
|2
|1
|28-4
|29
|
3
|Локомотив
|12
|9
|0
|3
|26-16
|27
|
4
|ЦСКА
|12
|7
|2
|3
|22-7
|23
|
5
|Динамо
|11
|6
|2
|3
|19-12
|20
|
6
|Спартак
|12
|5
|4
|3
|17-12
|19
|
7
|Рубин
|11
|4
|3
|4
|14-15
|15
|
8
|Ростов
|12
|3
|4
|5
|14-21
|13
|
9
|Акрон
|12
|3
|3
|6
|16-25
|12
|
10
|Пари НН
|12
|3
|3
|6
|12-22
|12
|
11
|Динамо Мх
|12
|2
|5
|5
|5-10
|11
|
12
|Химки
|12
|2
|5
|5
|11-20
|11
|
13
|Кр. Советов
|11
|3
|2
|6
|9-15
|11
|
14
|Факел
|12
|2
|4
|6
|8-20
|10
|
15
|Оренбург
|11
|1
|4
|6
|12-20
|7
|
16
|Ахмат
|12
|0
|6
|6
|9-23
|6
|18.10
|18:00
|
Акрон – Зенит
|0 : 5
|18.10
|20:15
|
Ахмат – Факел
|2 : 3
|19.10
|14:00
|
Пари НН – Ростов
|1 : 1
|19.10
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|0 : 3
|19.10
|16:30
|
Химки – Локомотив
|2 : 0
|19.10
|19:00
|
Динамо Мх – ЦСКА
|0 : 1
|20.10
|16:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|20.10
|19:00
|
Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|8
|1
|2
|
|
Евгений Марков
Факел
|10
|1
|2