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Юран о матче «Спартак» — «Краснодар»: «Абена? Ну не может центральный защитник так мяч обрабатывать!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Известный тренер, бывший форвард «Спартака» Сергей Юран в интервью «СЭ» прокомментировал крупное домашнее поражении красно-белых от «Краснодара» (0:3) в 12-м туре РПЛ.

— Как говорится, счет на табло. Все по делу. «Краснодар» здорово отыграл первый тайм, забил два мяча, создав себе серьезный задел. А после перерыва гости уже действовали по счету, да еще и смогли увеличить преимущество. Красно-белые немного встрепенулись во второй половине встречи, но команда Мусаева была объективно сегодня сильнее. Безоговорочная победа «быков».

— Не считаете, что Станкович сам себя перехитрил, решив сыграть в три центральных защитника?

— Знаете, можно провести некоторые параллели между этой игрой «Спартака» и дерби с «Локомотивом». Соперники очень качественно разобрали красно-белых, домашнее задание выполнили на пять с плюсом. А вот к «Спартаку» есть большие вопросы по подготовке к этому поединку. Неудовлетворительно все как-то... «Краснодар» все контролировал. Где нужно было — чуть взвинчивал темп, прибавлял, потом успокаивал игру. Возможно, вы правы: Станкович сам себя перехитрил этой схемой. Вышли в три центральных защитника, но пропустили два еще в первом тайме... Довольно звонкая пощечина от «Краснодара». Так играть на своем стадионе при своих болельщиках ну никак нельзя!

— Не показалось, что гости как-то уж очень легко забивали свои мячи? Что делал в эпизоде с голом Ленини Умяров?

— Там не только к нему вопросы, но и к центральному защитнику Абене. Зачем же он позволил краснодарцу войти в штрафную и пробить? Наоборот — надо было с ним сближаться, сокращать расстояние. Суринамец просто облегчил Ленини задачу, который все здорово исполнил, показал свое мастерство. Но ему, получается, помог защитник москвичей.

— Что скажете о голе Виктора Са?

— Опять приходится говорить об ошибке Абены. Ну не может центральный защитник так играть, так обрабатывать мяч!

— Так зачем же «Спартак» его приобретал?

— Пока этот вопрос без ответа. Сложно сказать. Такие ошибки... На данный момент это, конечно, не защитник для решения высоких задач. Можно ли кого-то выделить в составе красно-белых по этому матчу? Да, пожалуй, нет. При таком-то счете... Да, во втором тайме хозяева сыграли чуть острее, но и «Краснодар» уже где-то перестраховался, имея такое преимущество.

После 12 матчей «Спартак» с 19 очками занимает шестое место в РПЛ. «Краснодар» (30 очков) лидирует в турнирной таблице.

Полностью интервью Сергея Юрана читайте на сайте «СЭ».

Сергей Юран
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РПЛ
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