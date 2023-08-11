В субботу, 12 августа, «Оренбург» на своем поле сыграет примет «Краснодар» в рамках 4-го тура чемпионата России — 2023 / 2024. Матч пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Начало — в 17:30 по московскому времени.

Следить за игрой в прямом эфире можно с помощью видеотрансляций на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Эфир стартует в 17:15. Также за играми РПЛ сезона-2023 / 24 следите по платной подписке на сервисе Кинопоиск.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Оренбург» — «Краснодар».

«Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав всего 1 очко в трех турах: команда сыграла вничью с «Рубином» (1:1) и проиграла «Спартаку (2:3) и «Уралу» (0:2).

«Краснодар» занимает вторую строчку в турнирной таблице, уступая лидирующему «Спартаку» по разнице забитых и пропущенных мячей. Быки набрали 9 очков в первых трех турах, одержав победы над «Динамо» (3:1), «Сочи» (2:0) и «Пари НН» (1:0).

Последний раз команды играли друг против друга в ноябре 2022 года в рамках чемпионата России — 2022 / 2023. Тогда встреча завершилась победой «Оренбурга» со счетом 5:1.

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