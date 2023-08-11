В «Урале» заявили, что готовы предложить тренерскую должность Шатову в клубе

Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил «СЭ», что клуб готов предложить полузащитнику Олегу Шатову должность в клубе в случае успешного обучения на тренера.

«Конечно, мы готовы предложить Олегу должность в клубе. Мы всегда рады его видеть», — сказал Иванов «СЭ».

10 августа в «Урале» заявили, что Шатов приостановил карьеру, чтобы получить тренерскую лицензию. В последний раз 32-летний россиянин выходил на поле 22 ноября 2022 года в матче групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России против ЦСКА (0:0, пенальти — 5:4).