В «Урале» заявили, что готовы предложить тренерскую должность Шатову в клубе
Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил «СЭ», что клуб готов предложить полузащитнику Олегу Шатову должность в клубе в случае успешного обучения на тренера.
«Конечно, мы готовы предложить Олегу должность в клубе. Мы всегда рады его видеть», — сказал Иванов «СЭ».
10 августа в «Урале» заявили, что Шатов приостановил карьеру, чтобы получить тренерскую лицензию. В последний раз 32-летний россиянин выходил на поле 22 ноября 2022 года в матче групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России против ЦСКА (0:0, пенальти — 5:4).
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Урал – Спартак
|- : -
|12.08
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|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|12.08
|17:30
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Оренбург – Краснодар
|- : -
|12.08
|20:00
|
Ростов – Рубин
|- : -
|13.08
|15:00
|
Динамо – Балтика
|- : -
|13.08
|17:30
|
Зенит – Факел
|- : -
|13.08
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|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|14.08
|19:30
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Пари НН – Ахмат
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|Г
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Федор Чалов
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|4
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Зенит
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Наир Тикнизян
Локомотив
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|П
|
|
Роман Ежов
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|2
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Оренбург
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|К
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|
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Брайан Мансилья
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