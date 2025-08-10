«Оренбург» — «Краснодар»: ничья после первого тайма

«Оренбург» и «Краснодар» не сумели открыть счет в первом тайме матча 4-го тура РПЛ — 0:0.

На 19-й минуте гости могли открыть счет, но гол Жоау Батчи отменили из-за положения вне игры.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.