«Оренбург» — «Факел»: время начала матча РПЛ, где смотреть трансляцию

«Оренбург» сыграет с «Факелом» в матче 21-го тура РПЛ в субботу, 15 марта. Игра состоится на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Стартовый свисток прозвучит в 12.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Оренбург» — «Факел» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч Премьер» и на сайте matchtv.ru.

По итогам 20 туров премьер-лиги команда из Оренбурга набрала 8 очков и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице. Воронежский клуб с 14 баллами идет на 15-й строчке чемпионата.

Чемпионат России. Премьер-лига. 21-й тур.

15 марта 2025, 12:00. Газовик (Оренбург)

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