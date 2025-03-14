ЦСКА продлил контракт с Матвеем Лукиным

ЦСКА объявил о продлении контракта с защитником Матвеем Лукиным.

Новое соглашение с 20-летним футболистом подписано по системе «2+2».

Лукин является воспитанником академии ЦСКА, за которую выступал с пяти лет и долгое время был капитаном команды 2004 года рождения. За основную команду защитник провел 28 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.