Агент защитника ЦСКА Лукина прокомментировал продление контракта с клубом

Тимофей Бердышев, агент защитника ЦСКА Матвея Лукина, в разговоре с «СЭ» прокомментировал продление контракта своего клиента с армейским клубом.

Новое соглашение с 20-летним футболистом подписано по системе «2+2».

«Не скажу, чтобы переговоры были долгими. У Матвея был действующий контракт, и не было спешки ни у кого. Мы в очень дружелюбном формате обсуждали новое соглашение. Почему по схеме «2+2»? Клубом была предложена версия контракта, которую мы поддержали. Считаем, что фактически с теми условиями, которые есть внутри, контракт равен четырехлетнему», — сказал Бердышев «СЭ».

Лукин является воспитанником академии ЦСКА, за которую выступал с пяти лет и долгое время был капитаном команды 2004 года рождения. За основную команду защитник провел 28 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.