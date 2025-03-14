Джикия отсудил у застройщика 2,5 миллиона рублей

Защитник «Химок» Георгий Джикия отсудил у застройщика более 2,5 млн рублей за устранение недостатков в квартирах, сообщает РИА «Новости».

Сообщается, что футболист приобрел три квартиры в жилом комплексе на Северо-Западе Москвы.

После обнаружения недостатков в помещениях квартир Джикия подалв суд и потребовал взыскать с застройщика 20,9 миллиона рублей, но в итоге получил сумму в восемь раз меньше.

Джикия выступает за «Химки» с сентября 2024 года. В текущем сезоне он провел десять матчей во всех турнирах, не отличившись результативными действиями. Ранее защитник играл в «Спартаке», «Амкаре» и дзержинском «Химике». Он является воспитанником «Локомотива».