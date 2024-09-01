«Оренбург» — «Динамо»: хозяева открыли счет на 20-й минуте

«Оренбург» открыл счет в матче 7-го тура чемпионата России против московского «Динамо» — 1:0.

На 20-й минуте отличился нападающий оренбуржцев Саид Сахархизан, для которого этот гол стал вторым в нынешнем сезоне.

Игра проходит в Оренбурге. «СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Оренбург» — «Динамо».