«Оренбург» — ЦСКА: Гойкович забил в свои ворота и вывел армейцев вперед

Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович забил гол в свои ворота в матче 14-го тура РПЛ против ЦСКА (1:2, первый тайм).

На 20-й минуте босниец срезал мяч в свои ворота после прострела хавбека ЦСКА Хорхе Карраскаля с левого фланга.

Ранее у армейцев отметился форвард Федор Чалов, у хозяев единственный гол забил нападающий Владимир Сычевой.