«Оренбург» — ЦСКА: Гойкович забил в свои ворота и вывел армейцев вперед
Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович забил гол в свои ворота в матче 14-го тура РПЛ против ЦСКА (1:2, первый тайм).
На 20-й минуте босниец срезал мяч в свои ворота после прострела хавбека ЦСКА Хорхе Карраскаля с левого фланга.
Ранее у армейцев отметился форвард Федор Чалов, у хозяев единственный гол забил нападающий Владимир Сычевой.
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|
Локомотив – Динамо
|1 : 3
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|
Оренбург – ЦСКА
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|
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|23.10
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|
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|- : -
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|
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|
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|
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