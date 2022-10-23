«Оренбург» — ЦСКА: Сычевой сравнял счет в матче

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Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой забил гол в матче 14-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1, первый тайм).

Футболист забил головой из пределов вратарской зоны на 18-й минуте после навеса Брайана Мансильи.

Счет был открыт на 7-й минуте форвардом ЦСКА Федором Чаловым.