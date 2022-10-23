Пруцев поделился мнением о работе Абаскаля в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Данил Пруцев рассказал о работе с главным тренером Гильермо Абаскалем и разнице между испанским специалистом и экс-тренером москвичей Паоло Ваноли.

«Могу искренне сказать, что это очень сильный специалист. Все стало как-то сбалансированнее. При Ваноли мы больше внимания уделяли обороне, играли в пять защитников. А сейчас и атакуем здорово, и почти не пропускаем. Тренировки очень разносторонние, соперников изучаем тщательно», — цитирует Пруцева пресс-служба красно-белых.

«Спартак» с 26 очками делит третье место с «Ростовом», но у красно-белых есть матч в запасе.

Сегодня подопечные Гильермо Абаскаля сыграют дома с «Химками». Начало в 16.30 мск.