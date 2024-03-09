Источник: «Гавр» интересовался полузащитником «Зенита» Мостовым
«Гавр» мог приобрести полузащитника «Зенита» Андрея Мостового, сообщает «Евро-Футбол.Ру».
По информации источника, французский клуб проявлял интерес к хавбеку, но завершить сделку не удалось. В «Гавре» уже выступает россиянин Далер Кузяев.
В текущем сезоне 26-летний Мостовой провел 16 матчей, в которых забил 2 мяча. Контракт игрока с «Зенитом» рассчитан до конца июня 2027 года. Сайт Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3,5 миллиона евро.
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|
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|9
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|2
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|35
|
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|
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|
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|22
|
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|19
|5
|5
|9
|19-23
|20
|
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|20
|5
|4
|11
|19-33
|19
|
14
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|19
|3
|7
|9
|20-29
|16
|
15
|Балтика
|19
|3
|5
|11
|12-24
|14
|
16
|Сочи
|19
|3
|3
|13
|17-31
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30 тур
|8.03
|14:00
|
Кр. Советов – ЦСКА
|0 : 2
|8.03
|18:30
|
Ростов – Краснодар
|2 : 1
|9.03
|14:00
|
Урал – Зенит
|1 : 4
|9.03
|16:30
|
Рубин – Пари НН
|- : -
|9.03
|19:00
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|10.03
|14:00
|
Оренбург – Балтика
|- : -
|10.03
|16:30
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|10.03
|19:00
|
Спартак – Факел
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|16
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|17
|1
|5
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