Источник: «Гавр» интересовался полузащитником «Зенита» Мостовым

«Гавр» мог приобрести полузащитника «Зенита» Андрея Мостового, сообщает «Евро-Футбол.Ру».

По информации источника, французский клуб проявлял интерес к хавбеку, но завершить сделку не удалось. В «Гавре» уже выступает россиянин Далер Кузяев.

В текущем сезоне 26-летний Мостовой провел 16 матчей, в которых забил 2 мяча. Контракт игрока с «Зенитом» рассчитан до конца июня 2027 года. Сайт Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3,5 миллиона евро.