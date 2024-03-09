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Сегодня, 14:10

Источник: «Гавр» интересовался полузащитником «Зенита» Мостовым

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«Гавр» мог приобрести полузащитника «Зенита» Андрея Мостового, сообщает «Евро-Футбол.Ру».

По информации источника, французский клуб проявлял интерес к хавбеку, но завершить сделку не удалось. В «Гавре» уже выступает россиянин Далер Кузяев.

В текущем сезоне 26-летний Мостовой провел 16 матчей, в которых забил 2 мяча. Контракт игрока с «Зенитом» рассчитан до конца июня 2027 года. Сайт Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3,5 миллиона евро.

Андрей Мостовой
Далер Кузяев
Футбол
РПЛ
ФК Гавр
ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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30 тур
8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 1 : 4
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
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 - : -
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Матео Кассьерра

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Зенит

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Джон Кордоба

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Краснодар

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Бенхамин Гарре

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Спартак

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Маркус Вендел

Зенит

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
И К Ж
Виктор Александров

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Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

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Оренбург

 16 1 5
Виктор Мелехин

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