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«Оренбург» — «Арсенал»: Деспотович воспользовался ошибкой Левашова и забил гол

14:30
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«Оренбург» вышел вперед в матче 21-го тура Тинькофф-Чемпионата России против тульского «Арсенала» — 1:0.

Мяч забил форвард Джордже Деспотович, который воспользовался ошибкой голкипера Михаила Левашова — футболист не сразу выбил мяч из штрафной, после чего форвард «Оренбурга» отобрал мяч и отправил его в ворота.

Оренбург — Арсенал Т

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