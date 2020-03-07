«Оренбург» вышел вперед в матче 21-го тура Тинькофф-Чемпионата России против тульского «Арсенала» — 1:0.

Мяч забил форвард Джордже Деспотович, который воспользовался ошибкой голкипера Михаила Левашова — футболист не сразу выбил мяч из штрафной, после чего форвард «Оренбурга» отобрал мяч и отправил его в ворота.