На 31-й минуте матча 21-го тура Тинькофф — чемпионата России «Оренбург» — «Арсенал» туляки попытались было потребовать пенальти, но арбитр Павел Кукуян продолжил игру и поступил правильно.

Нападающий «Арсенала» пятился в направлении защитника. А тот выпрыгивал на мяч, чтобы сыграть головой, и не фолил. Произошло обычное игровое столкновение. Даже если оно случилось в пределах штрафной площади, оснований для назначения 11-метрового нет. (Александр Бобров)