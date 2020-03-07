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«Оренбург» — «Арсенал»: арбитр ошибся, не назначив пенальти в пользу гостей?

15:04
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На 31-й минуте матча 21-го тура Тинькофф — чемпионата России «Оренбург» — «Арсенал» туляки попытались было потребовать пенальти, но арбитр Павел Кукуян продолжил игру и поступил правильно.

Нападающий «Арсенала» пятился в направлении защитника. А тот выпрыгивал на мяч, чтобы сыграть головой, и не фолил. Произошло обычное игровое столкновение. Даже если оно случилось в пределах штрафной площади, оснований для назначения 11-метрового нет. (Александр Бобров)

Оренбург — Арсенал Т

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