«Оренбург» — «Акрон»: гости ведут после первого тайма

«Акрон» ведет в счете в матче с «Оренбургом» в 4-м туре РПЛ — 1:0.

Гол на 45+3-й минуте с пенальти забил Константин Савичев. Арбитр Сергей Цыганок принял решение после подсказки ВАР.