«Оренбург» и «Ахмат» сыграли вничью в РПЛ

«Оренбург» на своем поле сыграл вничью с «Ахматом» в матче второго тура РПЛ — 0:0.

«Оренбург» (4 очка) занимает пятое место в РПЛ. «Ахмат» (2) идет десятым в турнирной таблице.

В следующих матчах команды сыграют в первом туре пути РПЛ группового турнира FONBET Кубка России. «Оренбург» 31 июля на выезде сыграет с «Химками». «Ахмат» в этот же день примет на своем поле «Пари НН».