Гафин — о конкурентах «Динамо»: «Мы можем обыграть «Зенит» и проиграть команде с последнего места»

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин ответил на вопрос, какие команды являются конкурентами для бело-голубых в нынешнем сезоне.

«В этом сезоне главные конкуренты для «Динамо» — оставшиеся 15 клубов. Как показывает прошлый розыгрыш, мы можем обыграть «Зенит», а потом проиграть команде, которая идет на последнем месте.

Я абсолютно серьезно говорю, что 15 участников РПЛ — конкуренты для «Динамо», — цитирует Гафина Sport24.

После двух туров нового сезона РПЛ бело-голубые идут на втором месте в таблице с шестью очками. В следующем матче команда Марцела Лички сыграет в гостях со «Спартаком» в рамках группового этапа FONBET Кубка России. Встреча пройдет 31 июля.