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Апелляцию «Химок» на решение не присуждать «Локомотиву» поражение из-за Кухты рассмотрят 30 марта

В РФС рассмотрят апелляцию «Химок» по итогам матча с «Локомотивом» 30 марта
Владислав Флегонтов
Корреспондент
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Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит обращение «Химок» на решение Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) организации по итогам матча 20-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Локомотива» 30 марта.

«Апелляционный комитет РФС рассмотрит обращение «Химок» 30 марта», — сообщили ТАСС сообщили в службе коммуникаций РФС.

25-летний чех перешел в московский клуб из пражской «Спарты» 12 января 2022 года. 6 марта Кухта забил победный мяч в ворота «Химок» (3:2) в матче 20-м тура РПЛ. Перед трансфером нападающий получил дисквалификацию во встрече чемпионата Чехии, но не отбыл ее.

Подмосковный клуб обратился КДК РФС, однако комитет не стал присуждать «Локомотиву» техническое поражение, объяснив это тем, что Кухта отбыл свою дисквалификацию в игре 1/8 финала Кубка России против «Енисея» (0:4).

Источник: https://tass.ru/sport/14201499
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ФК Локомотив (Москва)
ФК Спарта (Прага)
ФК Химки
Ян Кухта
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 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
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 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
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 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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