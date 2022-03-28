Апелляцию «Химок» на решение не присуждать «Локомотиву» поражение из-за Кухты рассмотрят 30 марта
Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит обращение «Химок» на решение Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) организации по итогам матча 20-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Локомотива» 30 марта.
«Апелляционный комитет РФС рассмотрит обращение «Химок» 30 марта», — сообщили ТАСС сообщили в службе коммуникаций РФС.
25-летний чех перешел в московский клуб из пражской «Спарты» 12 января 2022 года. 6 марта Кухта забил победный мяч в ворота «Химок» (3:2) в матче 20-м тура РПЛ. Перед трансфером нападающий получил дисквалификацию во встрече чемпионата Чехии, но не отбыл ее.
Подмосковный клуб обратился КДК РФС, однако комитет не стал присуждать «Локомотиву» техническое поражение, объяснив это тем, что Кухта отбыл свою дисквалификацию в игре 1/8 финала Кубка России против «Енисея» (0:4).
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|14
|6
|2
|53-23
|48
|
2
|Динамо
|22
|13
|4
|5
|41-24
|43
|
3
|ЦСКА
|22
|13
|3
|6
|32-18
|42
|
4
|Сочи
|22
|12
|2
|8
|35-24
|38
|
5
|Краснодар
|21
|10
|6
|5
|34-21
|36
|
6
|Локомотив
|21
|9
|7
|5
|31-25
|34
|
7
|Кр. Советов
|21
|9
|5
|7
|28-23
|32
|
8
|Ахмат
|22
|10
|1
|11
|29-30
|31
|
9
|Спартак
|22
|7
|6
|9
|24-31
|27
|
10
|Рубин
|22
|7
|4
|11
|29-39
|25
|
11
|Н. Новгород
|22
|6
|6
|10
|20-32
|24
|
12
|Ростов
|21
|5
|7
|9
|33-38
|22
|
13
|Арсенал
|22
|5
|5
|12
|24-46
|20
|
14
|Урал
|22
|4
|8
|10
|13-22
|20
|
15
|Уфа
|22
|3
|9
|10
|19-31
|18
|
16
|Химки
|22
|3
|9
|10
|19-37
|18
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
|6.04
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|4.05
|19:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|12
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|19
|1
|7