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Гильерме: «Пытаюсь возвращаться в игру, но не могу сказать, что я на 100 процентов готов»

Гильерме заявил, что еще пока не готов на 100 процентов к возвращению в игру
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме рассказал о возвращении в состав команды.

«Про себя могу сказать, что пытаюсь возвращаться в игру. Давно не играл. Не могу сказать, что я на 100 процентов готов, но процесс идет и каждый день я все ближе к ста. Я только две недели тренируюсь в общей группе. Посмотрим, что будет дальше», — приводит слова голкипера сайт клуба.

В декабре Гильерме успешно перенес операцию на голеностопном суставе в одной из финских клиник.

Напомним, что голкипер получил травму в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ с «Ахматом» (1:2). Позже у вратаря выявили повреждение сухожильно-связочного аппарата стопы.

Источник: https://www.fclm.ru/ru/publications/news/25854
Маринато Гильерме
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