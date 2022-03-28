Гильерме: «Пытаюсь возвращаться в игру, но не могу сказать, что я на 100 процентов готов»

Гильерме заявил, что еще пока не готов на 100 процентов к возвращению в игру

Вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме рассказал о возвращении в состав команды.

«Про себя могу сказать, что пытаюсь возвращаться в игру. Давно не играл. Не могу сказать, что я на 100 процентов готов, но процесс идет и каждый день я все ближе к ста. Я только две недели тренируюсь в общей группе. Посмотрим, что будет дальше», — приводит слова голкипера сайт клуба.

В декабре Гильерме успешно перенес операцию на голеностопном суставе в одной из финских клиник.

Напомним, что голкипер получил травму в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ с «Ахматом» (1:2). Позже у вратаря выявили повреждение сухожильно-связочного аппарата стопы.