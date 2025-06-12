Онугха может оказаться в «Спартаке»

Российский форвард Герман Онугха может перейти в «Спартак» из «Копенгагена», сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, «Спартак» рассматривает возможность подписания 28-летнего нападающего, который сейчас принадлежит датскому «Копенгагену». Однако сделка может осложниться из-за политической ситуации и проблем с банковскими переводами в Дании.

Онугха — воспитанник краснодарской футбольной школы. В России он играл за «Крылья Советов» и «Рубин». В последнее время форвард на правах аренды выступает за датский «Вайле», где в 69 матчах забил 33 гола.

«Спартак» завершил прошлый сезон РПЛ на 4-м месте, набрав 57 очков.