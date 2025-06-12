«Балтика» арендовала полузащитника «Ростова» Уткина

«Ростов» объявил об уходе полузащитника Даниила Уткина в аренду в «Балтику».

25-летний футболист будет играть за калининградский клуб на правах аренды с правом выкупа.

Большую часть сезона-2024/25 Уткин провел в аренде в «Ахмате». За грозненцев во всех турнирах он в 21 матче забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. За «Ростов» у него 7 матчей. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 2,8 миллиона евро.

«Балтика» по итогам сезона-2024/25 выиграла первую лигу и вышла в РПЛ.