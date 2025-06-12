12 июня 2025, 14:20

«Рубин» прокомментировал слухи о переходе Даку в «Зенит»

Камила Абдурахманова
корреспондент
Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку
Мирлинд Даку.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Рубин» прокомментировал слухи о переходе форварда Мирлинда Даку в «Зенит».

«Наш клуб действительно находится в переговорном процессе с «Зенитом» по трансферу Даку. Как только будет официальная информация, мы сообщим о ней на наших ресурсах», — приводит слова пресс-службы Telegram-канал «Инсайдлар».

Марко Николич, Жедсон Фернандеш, Эдуард Сперцян, Максим Осипенко.«Зенит» покупает Даку и Жерсона, борьба за Осипенко, куда уйдет Сперцян? Таблица трансферов РПЛ

О переходе Даку в «Зенит» сообщило изданее GazetaBlic Sport. По информации источника, сделка близка к завершению, а нападающий пройдет медосмотр уже 15 июня.

27-летний Даку выступает за «Рубин» с 2023 года. В минувшем сезоне албанский нападающий забил 15 голов и отдал 8 результативных передач в 26 матчах в рамках РПЛ.

Источник: Инсайдлар
РПЛ
ФК Зенит
ФК Рубин (Казань)
Мирлинд Даку
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 23 16 4 3 48-16 52
2
 Зенит 23 15 6 2 43-16 51
3
 Локомотив 23 12 8 3 49-32 44
4
 Балтика 23 11 10 2 32-11 43
5
 ЦСКА 23 13 3 7 36-25 42
6
 Спартак 23 12 5 6 37-31 41
7
 Рубин 23 9 6 8 23-25 33
8
 Динамо 23 8 7 8 40-33 31
9
 Ахмат 23 8 6 9 27-29 30
10
 Ростов 23 6 7 10 18-25 25
11
 Акрон 23 5 7 11 28-40 22
12
 Динамо Мх 23 5 7 11 14-29 22
13
 Кр. Советов 23 5 6 12 23-42 21
14
 Пари НН 23 6 2 15 18-37 20
15
 Оренбург 23 4 7 12 24-36 19
16
 Сочи 23 2 3 18 20-53 9
11.04 14:00 Кр. Советов – Ахмат - : -
11.04 16:30 Рубин – Оренбург - : -
11.04 19:30 Балтика – Пари НН - : -
12.04 14:00 ЦСКА – Сочи - : -
12.04 16:30 Ростов – Спартак - : -
12.04 16:30 Локомотив – Динамо Мх - : -
12.04 19:30 Зенит – Краснодар - : -
13.04 17:15 Акрон – Динамо - : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 14
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 12
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 9
Хуан Хосе Касерес
Хуан Хосе Касерес

Динамо

 6
И К Ж
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 21 1 4
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 21 1 2
Виктор Мелехин
Виктор Мелехин

Ростов

 21 1 2
