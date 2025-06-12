«Рубин» прокомментировал слухи о переходе Даку в «Зенит»

«Рубин» прокомментировал слухи о переходе форварда Мирлинда Даку в «Зенит».

«Наш клуб действительно находится в переговорном процессе с «Зенитом» по трансферу Даку. Как только будет официальная информация, мы сообщим о ней на наших ресурсах», — приводит слова пресс-службы Telegram-канал «Инсайдлар».

О переходе Даку в «Зенит» сообщило изданее GazetaBlic Sport. По информации источника, сделка близка к завершению, а нападающий пройдет медосмотр уже 15 июня.

27-летний Даку выступает за «Рубин» с 2023 года. В минувшем сезоне албанский нападающий забил 15 голов и отдал 8 результативных передач в 26 матчах в рамках РПЛ.