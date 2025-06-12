«Рубин» прокомментировал слухи о переходе Даку в «Зенит»
«Рубин» прокомментировал слухи о переходе форварда Мирлинда Даку в «Зенит».
«Наш клуб действительно находится в переговорном процессе с «Зенитом» по трансферу Даку. Как только будет официальная информация, мы сообщим о ней на наших ресурсах», — приводит слова пресс-службы Telegram-канал «Инсайдлар».
О переходе Даку в «Зенит» сообщило изданее GazetaBlic Sport. По информации источника, сделка близка к завершению, а нападающий пройдет медосмотр уже 15 июня.
27-летний Даку выступает за «Рубин» с 2023 года. В минувшем сезоне албанский нападающий забил 15 голов и отдал 8 результативных передач в 26 матчах в рамках РПЛ.
Источник: Инсайдлар
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
1
|Краснодар
|23
|16
|4
|3
|48-16
|52
2
|Зенит
|23
|15
|6
|2
|43-16
|51
3
|Локомотив
|23
|12
|8
|3
|49-32
|44
4
|Балтика
|23
|11
|10
|2
|32-11
|43
5
|ЦСКА
|23
|13
|3
|7
|36-25
|42
6
|Спартак
|23
|12
|5
|6
|37-31
|41
7
|Рубин
|23
|9
|6
|8
|23-25
|33
8
|Динамо
|23
|8
|7
|8
|40-33
|31
9
|Ахмат
|23
|8
|6
|9
|27-29
|30
10
|Ростов
|23
|6
|7
|10
|18-25
|25
11
|Акрон
|23
|5
|7
|11
|28-40
|22
12
|Динамо Мх
|23
|5
|7
|11
|14-29
|22
13
|Кр. Советов
|23
|5
|6
|12
|23-42
|21
14
|Пари НН
|23
|6
|2
|15
|18-37
|20
15
|Оренбург
|23
|4
|7
|12
|24-36
|19
16
|Сочи
|23
|2
|3
|18
|20-53
|9
Джон Кордоба
Краснодар
|14
Брайан Александр Хиль
Балтика
|13
Алексей Батраков
Локомотив
|12
Эдуард Сперцян
Краснодар
|13
Алексей Батраков
Локомотив
|9
Хуан Хосе Касерес
Динамо
|6
Силва Лима Исмаэл
Ахмат
|21
|1
|4
Джон Кордоба
Краснодар
|21
|1
|2
Виктор Мелехин
Ростов
|21
|1
|2
