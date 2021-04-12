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Бабаев — о победе над «Ротором»: «Пока рано делать какие-то выводы о работе Олича»

21:50
Роман Бабаев. Фото «СЭ»
Роман Бабаев. Фото «СЭ»
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал победу над «Ротором» в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ (2:0).

«Тяжелая игра, «Ротор» хорошо оборонялся. Пока рано делать какие-то выводы о работе Олича и строить перспективу. Впереди тяжелые игры, посмотрим после них. Задача на сезон? Олич сам очень амбициозен, если бы команда не стремилась хотя бы в еврокубки, было бы неинтересно.

Контракты Васина и Набабкина? Пока рано об этом говорить, тренер решит позже», — сказал Бабаев.

ЦСКА набрал 46 очков и занимает четвертое место в чемпионате России. 18 апреля армейцы сыграют на выезде с «Сочи».

(Сергей Федоров)

 

ЦСКА - Ротор

 

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