Бабаев — о победе над «Ротором»: «Пока рано делать какие-то выводы о работе Олича»
21:50
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал победу над «Ротором» в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ (2:0).
«Тяжелая игра, «Ротор» хорошо оборонялся. Пока рано делать какие-то выводы о работе Олича и строить перспективу. Впереди тяжелые игры, посмотрим после них. Задача на сезон? Олич сам очень амбициозен, если бы команда не стремилась хотя бы в еврокубки, было бы неинтересно.
Контракты Васина и Набабкина? Пока рано об этом говорить, тренер решит позже», — сказал Бабаев.
ЦСКА набрал 46 очков и занимает четвертое место в чемпионате России. 18 апреля армейцы сыграют на выезде с «Сочи».
(Сергей Федоров)
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