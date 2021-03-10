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Онопко рассказал, чем Васин похож на великого Беккенбауэра

12:20
Виктор Васин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Виктор Васин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко сравнил защитника армейцев Виктора Васина с Францем Беккенбауэром.

— Чем бы вы могли объяснить перепады в игре Васина?

— Это защитник от бога с данными Беккенбауэра. Но страшно невезучий — дважды подряд рвал кресты! Представляете, сколько сил и времени парень потратил на то, чтобы восстановиться и вернуться в строй. К сожалению, при этом не обошлось без потерь — упала стартовая скорость, стало хуже с координацией. Плюс появилась какая-то неуверенность, а вместе с ней и необъяснимые ошибки. Вспомните матч со «Спартаком», когда Виктор вместо того, чтобы выбить мяч из штрафной, отдал его сопернику, и Глушаков забил победный гол. Причем стремление перестраховаться, которое приводит к таким ляпам, проявляется у него именно во встречах с принципиальными соперниками ЦСКА.

В сезоне-2020/21 Васин провел 11 матчей за ЦСКА во всех турнирах, на его счету 1 результативная передача и 3 желтых карточки.

(Александр Львов)

«Васин — защитник от бога с данными Беккенбауэра». Онопко — об уходе из ЦСКА, «Спартаке» и поступке, за который стыдно

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